Десятки юных талантов на одной площадке. В Минске выбирают лучших молодых исполнителей. Они станут участниками проекта «Мы – музыкальное будущее страны», который в этом году получил государственную поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для учащихся детских школ искусств это уникальная возможность показать мастерство в сопровождении Национального академического концертного оркестра имени Михаила Финберга. В репертуаре будут как классические произведения, так и эстрадные композиции. Главная идея – познакомить начинающих музыкантов с закулисной жизнью опытных артистов и дать им возможность выступить на ведущих концертных площадках страны.

Наталья Голубко, заведующая фортепианным отделением детской школы искусств № 1 Минска:

Татьяна играет очень большой репертуар, она очень быстро охватывает его, выучивает. Конечно же, это и классика, и романтика, и эстрадная музыка. Сегодня мы решили показать эстрадную музыку, нам она нравится. Мы сегодня показываем Андерсона, «Пустячок».

Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт»:

Первый концерт мы планируем дать на концертной площадке концертного зала «Верхний город». Планируем, это будет конец марта – апрель. И с участниками, которые пройдут все два отбора и уже будут в первом концерте, планируем по областям нашей республики дать концерты с привлечением творческой молодежи и детей от детской школы искусств на областях, районах Минска.