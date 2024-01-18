Композитор Валерий Головко: «Беларусь – лучшее место». Почему после 16 лет в Голливуде музыкант вернулся на Родину?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – пианист, композитор, аранжировщик, который работал с легендарными «Песнярами», сотрудничал с зарубежными звукозаписывающими компаниями. Один из композиторов, который получил визу гения с присвоением статуса «Экстраординарные способности в искусстве и науке».

Валерий Головко, композитор, поэт, пианист, аранжировщик: Я никогда не прерывал отношения с Беларусью. У меня был контракт с голливудским лейблом с 2001 по 2017 год. Но в годы, когда в Штатах шла наиболее интенсивная работа, я выпустил три огромные славянские программы в Минске. В этот же период у меня родилось трое детей в Минске. Так что связи с Беларусью всегда существовали более чем плотно. Я не прерывал взаимоотношения со страной, которая меня взрастила. Я намереваюсь жить здесь до конца своих дней, потому что Беларусь – лучшее место для проживания.

Программу «Победа» я посвятил памяти своих дедов. Тема войны и трагедии славянства, которую принесла война… Это огромная трагедия. Я на своем рабочем месте сделал все что мог, чтобы увековечить память об этом подвиге. Моя мечта, чтобы славяне были вместе. Я для этого и работал.

Александра Каштанова, ведущая:

С 2024 года в вашей школе открывается русскоязычное направление, где трем талантливым белорусам будет доступно бесплатное обучение.

Валерий Головко:

В русскоязычном сегменте я собираюсь отобрать 10 человек, которых я сделаю последователями, носителями моей идеи в будущем. Белорусы, поскольку я выходец из этой страны, будут учиться безвозмездно. И преподавать им буду лично я.

До 15 февраля я выложу в соцсетях информацию о критериях отбора и обозначу, куда отсылать резюме. Возрастных ограничений нет. Что касается критериев, все просто – одаренность и знание нотной грамоты. В середине марта будет произведен отбор.