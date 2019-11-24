Вики Габор из Польши выиграла детское «Евровидение-2019». Выступление победительницы 

Новости мира. 24 ноября в польском городе Гливице состоялся финал детского «Евровидения». Его победительницей стала Вики Габор (278 баллов), а представительница Беларуси Елизавета Мисникова оказалась на 11 строчке (92 балла). «Рианна – мой самый главный кумир. Я хочу стать даже лучше, чем она». Всё о победительнице отбора на детское «Евровидение-2019»

Фото: Thomas Hanses

Второе и третье места заняли Казахстан и Испания соответственно. Всего в конкурсе приняли участие 19 исполнителей. Его слоганом были выбраны слова «Поделись радостью!»

Фото: Thomas Hanses

Поклонники детского «Евровидения» наверняка узнали победительницу прошлогоднего конкурса, который прошёл в Минске. На этот раз Роксана Венгель выступила в качестве ведущей песенного форума. Фотофакт: как изменились белорусские участники детского «Евровидения» прошлых лет

Фото: Thomas Hanses

Беларусь начала участвовать в детском «Евровидении» в 2003 году, сейчас это уже 17 попытка выиграть конкурс. К слову, две их них увенчались успехом. В 2005 году победа осталась за Ксенией Ситник, которая исполнила песню «Мы вместе». В 2007 году композицию «С друзьями» Алексея Жигалковича пела вся Европа.

Фото: Thomas Hanses

Фото: Thomas Hanses

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Junior Eurovision Song Contest