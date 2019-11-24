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Вики Габор из Польши выиграла детское «Евровидение-2019». Выступление победительницы 

24 ноября 2019 17:28
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Новости мира. 24 ноября в польском городе Гливице состоялся финал детского «Евровидения». Его победительницей стала Вики Габор (278 баллов), а представительница Беларуси Елизавета Мисникова оказалась на 11 строчке (92 балла). 

«Рианна – мой самый главный кумир. Я хочу стать даже лучше, чем она». Всё о победительнице отбора на детское «Евровидение-2019» 

Вики Габор из Польши выиграла детское «Евровидение-2019». Выступление победительницы -1

Фото: Thomas Hanses 

Второе и третье места заняли Казахстан и Испания соответственно. Всего в конкурсе приняли участие 19 исполнителей. Его слоганом были выбраны слова «Поделись радостью!» 

Вики Габор из Польши выиграла детское «Евровидение-2019». Выступление победительницы -4

Фото: Thomas Hanses 

Поклонники детского «Евровидения» наверняка узнали победительницу прошлогоднего конкурса, который прошёл в Минске. На этот раз Роксана Венгель выступила в качестве ведущей песенного форума. 

Фотофакт: как изменились белорусские участники детского «Евровидения» прошлых лет 

Вики Габор из Польши выиграла детское «Евровидение-2019». Выступление победительницы -7

Фото: Thomas Hanses 

Беларусь начала участвовать в детском «Евровидении» в 2003 году, сейчас это уже 17 попытка выиграть конкурс. К слову, две их них увенчались успехом. В 2005 году победа осталась за Ксенией Ситник, которая исполнила песню «Мы вместе». В 2007 году композицию «С друзьями» Алексея Жигалковича пела вся Европа. 

Вики Габор из Польши выиграла детское «Евровидение-2019». Выступление победительницы -10

Фото: Thomas Hanses 

Вики Габор из Польши выиграла детское «Евровидение-2019». Выступление победительницы -12

Фото: Thomas Hanses 

Вики Габор из Польши выиграла детское «Евровидение-2019». Выступление победительницы -14

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Junior Eurovision Song Contest 

Кстати, недавно мы рассказывали о том, как Ксения Ситник посетила Музей государственности и посмотрела на свой евровизийный костюм. 

И вот её реакция (здесь подробнее). 

# Культура # Елизавета Мисникова # Вики Габор

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