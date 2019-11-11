Минутка ностальгии. Ксения Ситник рассматривает свой победный костюм в Музее государственности

В истории детского «Евровидения» Беларусь на особом месте. О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Конкурс в 2010-м с размахом прошел в Минске. Трансляции на полтора десятка стран мира. Финальное шоу и репетиции на «Минск-Арене» посетили около 40 тыс. человек.

Первая победа – 2005 год. Ксения Ситник покорила Европу.

Ксения Ситник, победитель детского конкурса песни «Евровидение–2005»:

Это была такая эйфория, такой шок для меня в тот момент, что мне сложно описать свои чувства.

Музей государственности. Главные символы и награды страны хранятся здесь. Весьма символично: место среди важнейших достижений нашлось и детскому костюмчику, и детским успехам.