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Rammstein, Бибер, Агузарова: администрация «Славянского базара» спросила, кого хотят увидеть зрители в 2020-м

24 ноября 2019 12:22
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Новости Беларуси. Кого из артистов хотят увидеть зрители на «Славянском базаре» в 2020-м году? С таким вопросом обратилась к пользователям сети администрация фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Rammstein, Бибер, Агузарова: администрация «Славянского базара» спросила, кого хотят увидеть зрители в 2020-м-1

Условие только одно: в списке должны быть артисты, которые никогда ранее не принимали участие в форуме. Уже в перечне значатся Rammstein, Мадонна, Джастин Тимберлейк, Бони Тайлер, Джастин Бибер. Не смотря на условия, буквально атаковали сайт поклонники Димаша Кудайбергена – победителя одного из конкурсов молодых исполнителей в Витебске. Несмотря на то, что Димаш выступал, и не раз, они хотят услышать сольник любимого артиста.

Rammstein, Бибер, Агузарова: администрация «Славянского базара» спросила, кого хотят увидеть зрители в 2020-м-4

Масштаба нам такого не надо, каких-то американских там, зарубежных. Все российские нас устраивают, в принципе. Поп-звезды всякие. Все нормально, мне кажется. «Славянский базар» в этом плане молодцы.

Rammstein, Бибер, Агузарова: администрация «Славянского базара» спросила, кого хотят увидеть зрители в 2020-м-7

Ну, вот мне очень нравится молода исполнительница Гузель Хасанова. Вот она мне понравилось очень.

Rammstein, Бибер, Агузарова: администрация «Славянского базара» спросила, кого хотят увидеть зрители в 2020-м-10

Молодых. Перспективных, скажем так. С хорошим голосом, и чтоб без фанеры.

Rammstein, Бибер, Агузарова: администрация «Славянского базара» спросила, кого хотят увидеть зрители в 2020-м-13

Я бы хотела Агузарову.

Rammstein, Бибер, Агузарова: администрация «Славянского базара» спросила, кого хотят увидеть зрители в 2020-м-16

Я в основном связан с рок-музыкой. Слушаю различные группы: Three Days Grace, Muse. Но они вряд ли бы сюда приехали. А из русских артистов… больше инструментальной музыки.

Rammstein, Бибер, Агузарова: администрация «Славянского базара» спросила, кого хотят увидеть зрители в 2020-м-19

Результаты опроса дирекция «Славянского базара» обещает подвести в ближайшее время. Вполне вероятно, что артисты из списка желаемых попадут в реальную программу фестиваля.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Фотофакт

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