Вифлеемский огонь прибудет 20 декабря в Гродненский кафедральный собор

Новости Беларуси. Вифлеемский огонь прибудет сегодня в Гродно. Он зажжен от Негасимой лампады в Базилике Рождества Христова в Вифлееме. Пламя доставят в Гродненский кафедральный собор и зажгут у алтаря, после чего начнется богослужение. В нем будут участвовать скауты из разных уголков Беларуси, которые отвезут огонь в свои приходы – Сморгонь, Минск, Барановичи, Волковыск, Лиду и др.

Также на встречу огня прибудут скауты из Москвы, Нижнего Новгорода, которые повезут огонь в свою страну. По дороге они будут передавать Вифлеемский огонь во все храмы, которые встретятся на пути.

Огонь попытаются доставить до самого Владивостока. Все желающие смогут зажечь свечу от огня и принести его в свой дом. В Беларуси акция-эстафета проводится более 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.