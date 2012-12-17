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Конкурс исполнителей итальянской оперы впервые принимает Большой театр оперы и балета Беларуси

17 декабря 2012 13:29
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Новости Беларуси. Международный рождественский форум продолжается. Он порадует зрителей классическими постановками, но есть и новшества. Большой театр впервые принимает всемирно известный конкурс певцов – исполнителей итальянской оперы. За 11 лет он лишь второй раз проводится за пределами страны-основателя – Германии. В прошлом году вокалисты состязались в Москве.

В Минск приехали полсотни конкурсантов со всего мира. В жюри приглашены руководители крупнейших оперных театров мира и известные оперные исполнители.

17 декабря начало конкурса. Финал – в субботу. Все произведения прозвучат исключительно на итальянском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Шарубина, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Я впервые член жюри такого международного конкурса. Мне очень интересно присутствовать, очень представительное у нас жюри. Я рада, что этот конкурс попал в стены нашего театра, попал в Беларусь. Я считаю, что это очень престижно. И для Беларуси, в первую очередь, конечно, и для нашего театра.

# Культура # Фестивали и карнавалы # Большой театр оперы и балета в Минске # Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь # Нина Шарубина

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