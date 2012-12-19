Телеканал СТВ признан лучшим зарубежным каналом года в Крыму

Новости Беларуси. Накануне в Крымском Академическом украинском музыкальном театре прошла традиционная церемония награждения «Крым-ТВ». Среди лауреатов и наш телеканал.

«Столичное телевидение» стало лучшим зарубежным каналом года. Премия «Крым-ТВ» была основана в 2009 в честь 50-летия Государственной телерадиовещательной компании. Каждый год телеканал выдвигает лучших деятелей культуры и искусства, которые способствуют продвижению и росту популярности Крыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейран Мамбетов, главный редактор музыкальных программ ГТРК «Крым» (Украина):

Мы знаем, что в этом году у Вас было много успешных проектов, таких как, Национальная музыкальная премия, «Поющие города». В этом году столичный канал совместно с нашим каналом подготовил фестиваль «Восточный базар». Я считаю и все крымчане считают, что столичный канал был на самом деле лучшим каналом зарубежным.

Анастасия Гузель-Ганиева, директор продюсерского центра ЗАО «Столичное телевидение»:

Нам очень приятно получать эту награду, и надеюсь, что в следующем году мы сделаем еще больше интересных совместных проектов с телеканалом СТВ.