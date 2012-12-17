День белорусского кино отмечается 17 декабря в республике

Новости Беларуси. День белорусского кино 17 декабря в республике. История его началась в 1924 году с появлением в БССР управления «Белгоскино». Тогда же сняли и первые хроникальные ленты. Первым белорусским художественным фильмом в 1926 году стала историко-революционная картина «Лесная быль». А режиссер и актер Юрий Тарич по праву считается основателем отечественной кинематографии.

После войны на киностудии «Беларусьфильм» в первую очередь создавали документальное кино о Великой Отечественной и восстановлении республики. И на протяжении многих лет тема войны была главной для режиссеров и сценаристов. Это фильмы «Сыновья уходят в бой», «Альпийская баллада», «Руины стреляют…», «Иди и смотри», «Возьму твою боль», «Знак беды» и «В августе 44-го…». Одна из последних новых работ – лента «В тумане» Сергея Лозницы, которая уже отмечена на многих международных конкурсах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди картин – мюзиклы-сказки режиссера Леонида Нечаева «Приключения Буратино» и «Про Красную шапочку». Среди лидеров проката были и «Белые росы».