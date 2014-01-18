Видеорепортаж. Дары волхвов в Минске: 18-24 января

Новости Беларуси. 17 января в Минск доставлена одна из самых почитаемых христианских святынь – Дары, которые принесли волхвы с Востока ново-рожденному Иисусу Христу. В Национальный аэропорт реликвию доставили спецбортом. Святыня впервые покинула греческую землю, где она хранится с XV века в Афонском монастыре Святого Павла. По преданию, к Дарам волхвов прикасался Иисус Христос. Свидетельство тому – многочисленные исцеления, которые у святыни получали те, кто припадал к ней.

Прибытие этого рейса ждал весь христианский мир. У трапа самолета Дары волхвов, реликвию времен земной жизни Иисуса Христа, встречают священнослужители и представители Белорусской православной церкви. С Афона в канун Рождества святыню привезли в Москву. Там им поклонились более 400 тысяч человек. Далее – в Петербург. И уже из России дары отправились в белорусскую столицу.

Протоирей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

И младенец Христос прикасался к этим святыням, и Божья Матерь имела их у себя, хранила их. И слава Богу, что через вот эти тысячелетние периоды истории эта святыня сегодня прикасается к нашей земле.

Святыня хранится в 10 особых ковчегах в виде 28 золотых пластин с тонким филигранным орнаментом. К ним на серебряной нити прикреплены бусины из смеси ладана и смирны. Сразу же после крестного хода ковчег с Дарами волхвов установили на постамент для поклонения. В продолжении торжественной церемонии – молебен.

Вениамин, епископ Борисовский, викарий Минской епархии Белорусской православной церкви:

Наши сердца исполнены радостью великой, исполнены благоговейным трепетом и благодарением к Господу за принесение сей великой святыни на нашу белорусскую землю.

Отец Никодим, протоепистат Святой горы Афон:

Для того, чтобы привести Дары волхвов в Россию и Беларусь, проведена очень большая подготовительная работа. И мы вас благодарим за то, что вы с таким радушием, гостеприимством и сердечной теплотой встречаете эту святыню и нас на своей земле. Желаем всем людям, которые придут поклониться честным Дарам волхвов, благодати и помощи Божьей.

Гора Афон – одно из главных христианских святых мест. Там проживают аскеты. И с XV века реликвия находилась именно в Афонском монастыре Святого Павла. С тех пор впервые за века святыня покинула территорию Греции. Очередь из паломников со всей Беларуси выстроилась около Дома еще до того, как святыня была доставлена из аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место, где будет находиться святыня, а также прилегающую территорию, стражи порядка возьмут под круглосуточную охрану. К обеспечению дорожной безопасности готова и Госавтоинспекция. Для перевозки паломников организовывается работа и специального автобусного маршрута № 900 «Станция метро «Восток» – Дом милосердия». Не забыли и про пункты питания.

По прогнозам, посмотреть на Дары волхвов съедутся тысячи человек. Причем как православные, так и католики. Каждый – со своими просьбами и молитвами. Впервые Дары смогут увидеть и женщины. Все эти годы доступ в мужской Афонский монастырь для них был закрыт.

Прихожане:

Не только православные, здесь и католики стоят. Это же вера, Бог единый для всех.

Это величайшее благо, это то, что Дары волхвов впервые приехали на нашу землю. А сколько их не было.

И для верующих христиан, конечно, это чудо.

Я приехала из Ганцевич. Приехала, конечно, поклониться Дарам волхвов, которые привезли к нам. Мы, конечно, очень рады.

По преданию, к Дарам прикасался и Иисус Христос. Подтверждение тому – многочисленные исцеления, которые у святыни получали те, кто страдал раком, бесплодием или одержимостью. Поэтому зачастую их называют важнейшим подтверждением воплощения Спасителя. Упоминание про реликвию есть в Евангелии от Матфея. Младенцу Иисусу волхвы преподнесли золото как царю, ладан как Богу и смирну как человеку.

Доступ к святыне будет организован с 8 утра до 10 вечера. В столичном Доме милосердия Дары волхвов будут находиться до 24 января. Затем святыню доставят в Киев.

Посмотреть на уникальную реликвию времён земной жизни Иисуса Христа приезжают даже из России. Например, вот эта группа прямиком из Смоленка. Говорят, в очереди с самого утра. Но времени будто не замечают. Выстоять помогают истинная вера и... молитвы Николаю Чудотворцу.



С горячим чаем, консультациями, одним словом, с помощью поломникам - волонтёры Белорусского общества Красного креста и активисты движения «Доброе сердце». Всего — около тридцати человек. На своём посту они целый день. С восьми утра до десяти вечер. Кто-то готовит стоящим в очереди паломникам горячие напитки, кто-то — предлагает согреться в специально оборудованной палатке.



В Беларусь дары волхвов, а точнее три пластины, хранящиеся в серебряном ковчеге, доставили накануне вечером. Кстати, за пределы Афона для почитания верующими вывозится только часть Даров. Всего 10 особых ковчегов в виде 28 золотых пластин различной формы. К ним на серебряных нитях подвешены 70 бусин из смеси ладана и смирны. Считается, что реликвия исцеляет, помогает больным раком, бесплодием или одержимостью.

