Визуальный проект «Модель Ани» художницы Анны Балаш открылся в Минске

Новости Беларуси. Кукольный дом в центре Минска. Визуальный проект «Модель Ани» столичной художницы Анны Балаш открылся в Музее современного изобразительного искусства. Десятки живописных и графических работ, картины на зеркалах и сердце выставки – неповторимые куклы ручной работы.

Миниатюрные шедевры выполнены из фарфора и одеты в шикарные костюмы разных эпох. А внутри некоторых экспонатов автор спрятала самодельные сердца в виде маленьких записок с пожеланиями счастья и благополучия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Рыбчинская, куратор выставки «Модель Ани»:

Автор не создает, не шьет куклы, она создает истории. И каждая кукла рассказывает о чем-то своем: о своем мире, о своей легенде, о какой-то семейной, очень личной, индивидуальной истории. Например, Письменосец – кукла, которая внутри, наполнена действительно личными письмами автора.

Посетитель выставки:

Случайно совершенно зашел на эту выставку. Интересно, есть на что посмотреть, здесь яркие краски. Явно интересный человек с богатым духовным миром, который может показать что-то, что будет интересно окружающим.