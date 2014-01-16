Новая экспозиция «Природа Минщины» открылась в областном краеведческом музее в Молодечно

Новости Беларуси. Новая экспозиция «Природа Минщины» открылась в областном краеведческом музее. В центре внимания – ландшафтный метод исследования растительного и животного мира региона. В музее есть свое озеро, болото и лес, которые наглядно подчеркивают природные особенности столичного региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ближайшее время экспозицию дополнит звуковое сопровождение. А на специальном видеоэкране будут демонстрироваться тематические документальные фильмы.

Наталья Сухина, старший научный сотрудник ГУ «Минский областной краеведческий музей»:

Приходят дети, приходят взрослые, с удовольствием знакомятся с теми животными, которых мы нечасто можем увидеть в природе. Это и большое количество самых разнообразных сов, которых в лесу никогда не встретим, это и хищники, которым мы тоже, к счастью, не встречаем в природе. А здесь мы можем на них полюбоваться, посмотреть. Очень редкая есть птица. Это сова, которая имеет окраску бурового цвета, хотя называется она серой. Но это настолько редкая, как белая ворона.