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В 2014 году в Гродно, культурной столице Беларуси-2014, пройдут 300 мероприятий

18 января 2014 17:19
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Новости Беларуси. Гродно получил статус культурной столицы Беларуси 2014. Это значит, что на протяжении года в городе над Неманом пройдут более трёхсот различных мероприятий. С гастролями в культурную столицу приедут ведущие белорусские театральные труппы. А также пройдут десятки международных пленэров, фестивалей и конкурсов, которые подарят гродненцам и гостям города массу незабываемых впечатлений.

Самым значимым событием года станет 10-й юбилейный фестиваль национальных культур. Пройдёт он в начале лета и соберёт представителей всех национальностей, проживающих в нашей стране.

Напомним, акция «Культурная столица Беларуси» стартовала в Республике ещё в 2010. Главная ее цель – познакомить как можно больше белорусов с лучшими достижениями национальной культуры, привлечь отечественных и иностранных туристов в регионы. Первым звание культурной столицы получил Полоцк, а к Гродно оно перешло от Могилёва.

# Культура # Государственная политика в области культуры

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