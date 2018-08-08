ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?
Сегодня стеклянными небоскрёбами никого не удивишь. А полвека назад здания из стекла в Минске были настоящим авангардом. Послевоенную помпезность сменил чистый минимализм.
Открытость стала лозунгом эпохи.
«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске
Есть в столичном Зазеркалье место для спектакля: кинотеатр «Пионер» и Театр кукол – символы 60-ых.
Посреди стеклянных воздушных блоков можно даже перенестись в космос.
Модерновую нотку в жизнь города внесли архитекторы Георгий Заборский и Леонид Левин.
Стекло они дополнили модной, по тем временам, мозаикой.
«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках
Настроение в стиле ретро дарят и уникальные шрифты, которых в современном Минске почти не осталось.
К слову, стеклянный фасад был и у кинотеатра «Партизан».
Ныне это – Дом кино.
А после кино молодёжь собиралась в популярном кафе «Пингвин».
«Стекляшка» находилась в районе современной гостиницы «Европа».
Здесь подавали вкусное мороженое в креманках и был довольно уютный интерьер. Это место в 70-ых облюбовали столичные хиппи.
Отдыхали с музыкой и в ресторане «Каменный цветок».
Это был первый минский ресторан, который работал по ночам.
Жаль, время расставляет другие акценты, и стеклянный шар сменил каменный.
Ещё совсем недавно на этом месте располагалась легенда 60-ых – здание ВДНХ было сделано из стеклоблоков.
«Стеклянный кубик» тогда всколыхнул жизнь Минска, правда, не вписался в рамки советского общества. Авторов «хрустального куба» (Сергея Ботковского, Юрия Градова и Леонида Левина) обвинили в неэкономном использовании электроэнергии.
А ведь к «зеркальной архитектуре» в Минске вернутся в начале 2000-ых годов. Это ли не доказательство новаторства? Архитекторы создали искусство чистой формы.
Лаконичный декор напоминал бумажную аппликацию.
Квадратное сечение читалось как снаружи, так и внутри. В стеклянных боках можно было ловить красивые отражения Свислочи и Верхнего города.
Чего вы не замечали общего у цирка и планетария в Минске? Сравните фото
Быть на шаг впереди – смысл любого творчества! И, как здорово, что Минск славился и славится талантливыми архитекторами и их шедеврами.