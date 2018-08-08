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ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?

08 августа 2018 09:06
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Сегодня стеклянными небоскрёбами никого не удивишь. А полвека назад здания из стекла в Минске были настоящим авангардом. Послевоенную помпезность сменил чистый минимализм.

Открытость стала лозунгом эпохи.

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Есть в столичном Зазеркалье место для спектакля: кинотеатр «Пионер» и Театр кукол – символы 60-ых.

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-1

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-3

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-5

Посреди стеклянных воздушных блоков можно даже перенестись в космос.

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-8

Модерновую нотку в жизнь города внесли архитекторы Георгий Заборский и Леонид Левин.

Стекло они дополнили модной, по тем временам, мозаикой.

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Настроение в стиле ретро дарят и уникальные шрифты, которых в современном Минске почти не осталось.

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-11

К слову, стеклянный фасад был и у кинотеатра «Партизан».

Ныне это – Дом кино.

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-14

А после кино молодёжь собиралась в популярном кафе «Пингвин».

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-17

«Стекляшка» находилась в районе современной гостиницы «Европа».

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-20

Здесь подавали вкусное мороженое в креманках и был довольно уютный интерьер. Это место в 70-ых облюбовали столичные хиппи.

Отдыхали с музыкой и в ресторане «Каменный цветок».

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-23

Это был первый минский ресторан, который работал по ночам.

Жаль, время расставляет другие акценты, и стеклянный шар сменил каменный.

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-26

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-28

Ещё совсем недавно на этом месте располагалась легенда 60-ых – здание ВДНХ было сделано из стеклоблоков.

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-31

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-33

«Стеклянный кубик» тогда всколыхнул жизнь Минска, правда, не вписался в рамки советского общества. Авторов «хрустального куба» (Сергея Ботковского, Юрия Градова и Леонида Левина) обвинили в неэкономном использовании электроэнергии.

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-36

А ведь к «зеркальной архитектуре» в Минске вернутся в начале 2000-ых годов. Это ли не доказательство новаторства? Архитекторы создали искусство чистой формы.

Лаконичный декор напоминал бумажную аппликацию.

Квадратное сечение читалось как снаружи, так и внутри. В стеклянных боках можно было ловить красивые отражения Свислочи и Верхнего города.

ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-39

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ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?-42

# Достопримечательности Минска # Культура

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