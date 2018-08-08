ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?

Сегодня стеклянными небоскрёбами никого не удивишь. А полвека назад здания из стекла в Минске были настоящим авангардом. Послевоенную помпезность сменил чистый минимализм.

Открытость стала лозунгом эпохи.

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске

Есть в столичном Зазеркалье место для спектакля: кинотеатр «Пионер» и Театр кукол – символы 60-ых.