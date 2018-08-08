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«Родина. Реконструкция»: в Национальном историческом музее открылась выставка работ Эдуарда Матюшонка

08 августа 2018 08:19
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Новости Беларуси. Выставка «Родина. Реконструкция» художника Эдуарда Матюшонка открылась в Национальном историческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Родина. Реконструкция»: в Национальном историческом музее открылась выставка работ Эдуарда Матюшонка-1

Экспозиция раскрывает суть понятия родины – от родного дома, где родился и вырос автор, к наследию страны. Картины художника позволяют зрителю отправиться в путешествие по исторической Беларуси, познакомиться с великим наследием белорусских династий.

«Родина. Реконструкция»: в Национальном историческом музее открылась выставка работ Эдуарда Матюшонка-4

Эдуард Матюшонок, художник:
Мне вельмі шчымліва бывае на душы, калі праязджаеш па нейкіх мясцінах і кажуць, што вот на гэтым месцы быў вельмі выбітны маёнтак, кляшт альбо нейкае другое збудаванне. А зараз там нічога няма. І я вырашыў на сваіх палотнах стварыць нейкі свет, каб у гэтым свеце была тая прыгажосць, тое месца, якое я называю Радзімай.

«Родина. Реконструкция»: в Национальном историческом музее открылась выставка работ Эдуарда Матюшонка-7

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси:
Это человек, который влюблен в творчество, который уважает свою страну, который ценит ее историю и культуру. На самом деле это тот выставочный проект, который прекрасно ложится на тему своей малой родины.

«Родина. Реконструкция»: в Национальном историческом музее открылась выставка работ Эдуарда Матюшонка-10

Художник принимает участие в международных и республиканских выставках. Его работы находятся в частных коллекциях Беларуси, США и Германии.

# Музеи Минска # Культура # Эдуард Матюшонок # Павел Сапотько # Фотофакт

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