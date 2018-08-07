Зарисовки Минска 20-х годов. В столице открылась выставка советского художника Меера Аксельрода

Новости Беларуси. Зарисовки столетней давности. В столице открылась выставка известного советского художника Меера Аксельрода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Зарисовки столетней давности. В столице открылась выставка известного советского художника Меера Аксельрода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В музее Янки Купалы разместили 85 иллюстраций к книгам Янки Купалы, Якуба Коласа, Змитрока Бядули и других писателей. Но самым интересным для минчан станут зарисовки Минска 20-х годов. На основе этих рисунков художник создал всем известную серию картин «Воспоминания о старом Минске». Истории из повседневной и творческой жизни мастера можно было услышать из уст внука Аксельрода – Михаила Яхилевича.
Михаил Яхилевич, художник, внук Меера Аксельрода:
Для Аксельрода Минск был таким же важным местом, как для Шагала Витебск. Потому что он всегда возвращался к образу того города, который он помнил с детства. В связи с тем, что я начал немного ездить по Беларуси, я понял, сколько же замечательных художников, сколько людей здесь родилось.
Александр Радаев, искусствовед, коллекционер:
Если мы говорим о рисунках, посвященных Минску, то все историки Минска, архитекторы замечают, что Аксельрод очень четко вырисовывал детали домов, там, по количеству окон, очень конкретно зарисовывал. Поэтому это интересно исследователям истории Минска.
Единственная выставка Меера Аксельрода в Минске была в далёком 1921 году. С тех пор имя художника было забыто. И только сейчас музеи спохватились и стремительно стараются купить уникальные работы для своих коллекций. Выставка продлится до 26 августа. Подобные вернисажи уже прошли в Молодечно, на родине художника, и в Витебске. Далее рисунки отправятся в Бобруйск.