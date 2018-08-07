Зарисовки Минска 20-х годов. В столице открылась выставка советского художника Меера Аксельрода

Новости Беларуси. Зарисовки столетней давности. В столице открылась выставка известного советского художника Меера Аксельрода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В музее Янки Купалы разместили 85 иллюстраций к книгам Янки Купалы, Якуба Коласа, Змитрока Бядули и других писателей. Но самым интересным для минчан станут зарисовки Минска 20-х годов. На основе этих рисунков художник создал всем известную серию картин «Воспоминания о старом Минске». Истории из повседневной и творческой жизни мастера можно было услышать из уст внука Аксельрода – Михаила Яхилевича.



Михаил Яхилевич, художник, внук Меера Аксельрода:

Для Аксельрода Минск был таким же важным местом, как для Шагала Витебск. Потому что он всегда возвращался к образу того города, который он помнил с детства. В связи с тем, что я начал немного ездить по Беларуси, я понял, сколько же замечательных художников, сколько людей здесь родилось.



Александр Радаев, искусствовед, коллекционер:

Если мы говорим о рисунках, посвященных Минску, то все историки Минска, архитекторы замечают, что Аксельрод очень четко вырисовывал детали домов, там, по количеству окон, очень конкретно зарисовывал. Поэтому это интересно исследователям истории Минска.