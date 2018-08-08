Чего вы не замечали общего у цирка и планетария в Минске? Сравните фото

Место встречи со звёздами отменить нельзя. Тем более, на такой авангардной площадке.
Место встречи со звёздами отменить нельзя. Тем более, на такой авангардной площадке.
Обсерваторию и планетарий в 60-ые подарили Минску архитекторы Усова и Афанасьева. И до сих пор это место выглядит просто космическим. К слову, изначально архитекторы хотели сделать ступени разного цвета.
ВДНХ, «Пингвин» и «Каменный цветок». Где в Минске были стеклянные здания и где они сохранились?
Кстати, присмотритесь к куполу планетария.
Он вам ничего не напоминает? Дело в том, что, когда делали крышу столичного цирка, остался материал, и его решили пустить в дело.
«Давайте будем давать им имена, придумывать про них истории»: легенды и факты о минских скульптурах на крышах