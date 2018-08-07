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Мурал на тему IT появится во Фрунзенском районе

07 августа 2018 18:51
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Новости Беларуси. Избавиться от серых красок. Один из домов во Фрунзенском районе украсит новый мурал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мурал на тему IT появится во Фрунзенском районе-1

Над преображением дома на улице Лещинского уже несколько дней трудится австралийский художник Финтан Мэги. В поисках идеи для нового сюжета он посещал спортивные и культурные мероприятия, много общался с минчанами. В результате родился образ мальчика, держащего в руке некое подобие птицы-робота. В глазах юноши – уверенность в завтрашнем дне.

Мурал на тему IT появится во Фрунзенском районе-4

В его тени Мэги решил расположить город будущего. Мурал будет посвящён развитию IT-сферы в Беларуси. Финтану понравились достижения нашей страны в цифровой экономике, и он решил отразить свои впечатления на 12-этажном холсте. Фото рядом с новой достопримечательностью минчане и гости столицы смогут сделать уже через неделю.

# Граффити # Культура # Фотофакт

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