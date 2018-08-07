Мурал на тему IT появится во Фрунзенском районе

Новости Беларуси. Избавиться от серых красок. Один из домов во Фрунзенском районе украсит новый мурал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Над преображением дома на улице Лещинского уже несколько дней трудится австралийский художник Финтан Мэги. В поисках идеи для нового сюжета он посещал спортивные и культурные мероприятия, много общался с минчанами. В результате родился образ мальчика, держащего в руке некое подобие птицы-робота. В глазах юноши – уверенность в завтрашнем дне.