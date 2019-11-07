«Вавилонскую башню» из 52 картин создал белорусский художник

На его полотнах можно увидеть улицы Минска, его жителей, исторические памятники и знаменитые музеи мира. А в скором времени наш герой представит в Могилёве уникальную выставку, к которой готовился 15 лет!

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь – Виктор Альшевский.

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Впервые в Могилеве в музее имени Масленикова выстроена конструкция, будут собраны элементы «Вавилонской башни».