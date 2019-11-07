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«Вавилонскую башню» из 52 картин создал белорусский художник

07 ноября 2019 08:46
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На его полотнах можно увидеть улицы Минска, его жителей, исторические памятники и знаменитые музеи мира. А в скором времени наш герой представит в Могилёве уникальную выставку, к которой готовился 15 лет!

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Виктор Альшевский.

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Впервые в Могилеве в музее имени Масленикова выстроена конструкция, будут собраны элементы «Вавилонской башни».

«Вавилонскую башню» из 52 картин создал белорусский художник-1

Стоит отметить, что ваша работа «Вавилонская башня» будет состоять из картин.

Виктор Альшевский:
Абсолютно правильно вы заметили. В этой башне 52 картины, в которой представлены фрагменты различных цивилизаций, эпох и народов.

«Вавилонскую башню» из 52 картин создал белорусский художник-4

Какие работы вы отбирали для своей «Вавилонской башни»? Виктор Альшевский:
Отбор открыт и узнаваем, здесь нет ничего такого закрытого и такого сверхъестественного. Мы ведь люди и мы психологически не изменились, только мы технически подросли и больше знаем. Поэтому вот эта выставка еще и для меня, поскольку в Национальном художественном музее не влезла эта башня, но в Могилеве как раз есть зал и колоссальная поддержка всей моей малой родины.

«Вавилонскую башню» из 52 картин создал белорусский художник-7

Сегодня мы должны приложить все усилия, чтобы каждый город, областные и районные центры имели свои какие-то особенности, чтобы туда ездили туристы, чтобы мы могли где-то учиться друг у друга и тогда вот это развитие будет давать нам будущее.

# Культура # Культура # Виктор Альшевский # Фотофакт

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