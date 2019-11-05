На кинофестивале «Лістапад» начинаются показы фильмов национального конкурса

Новости Беларуси. Авторитетный фестиваль «Лістапад» продолжает конкурсную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 ноября начинается четвертая секция кинофорума, которая представлена картинами национального конкурса.

Это игровые, документальные и анимационные фильмы. Последние сняты на «Беларусьфильме» – шесть лент, среди которых сказки для детской аудитории и истории для взрослых, которые затрагивают темы белорусской и международной культуры.

«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»

Показы продлятся на протяжении двух дней, а уже 7- ноября на индустриальной платформе «Лістапада» пройдет День виртуальной реальности.