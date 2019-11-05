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На кинофестивале «Лістапад» начинаются показы фильмов национального конкурса

05 ноября 2019 08:08
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Новости Беларуси. Авторитетный фестиваль «Лістапад» продолжает конкурсную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 ноября начинается четвертая секция кинофорума, которая представлена картинами национального конкурса.

Это игровые, документальные и анимационные фильмы. Последние сняты на «Беларусьфильме» – шесть лент, среди которых сказки для детской аудитории и истории для взрослых, которые затрагивают темы белорусской и международной культуры.

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Показы продлятся на протяжении двух дней, а уже 7- ноября на индустриальной платформе «Лістапада» пройдет День виртуальной реальности.

На кинофестивале «Лістапад» начинаются показы фильмов национального конкурса-1

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Фотофакт

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