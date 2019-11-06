Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке

Новости Беларуси. Необычная скульптура украсила холл главного книгохранилища страны. Настоящий зубр длиной в полтора метра и метр в высоту появился в Национальной библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждая деталь продумана до мелочей. К примеру, шерсть – точная копия типографского шрифта 20 века. Отмечены здесь и особенные буквы нашего алфавита, как, например, «у нескладовае».

Презентовал работу дизайнера Геннадия Катлинского известный историк и коллекционер Владимир Лиходедов.

Владимир Лиходеев, лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»:

Идея возникла создать некий символ, который бы символизировал и нашу страну, и в то же время истоки белорусской письменности и книгопечатания.

Конечно, мне из своей коллекции пришлось пожертвовать какими-то частями старинных машин, типографского шрифта.