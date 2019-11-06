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Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке

06 ноября 2019 16:50
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Новости Беларуси. Необычная скульптура украсила холл главного книгохранилища страны. Настоящий зубр длиной в полтора метра и метр в высоту появился в Национальной библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке-1

Каждая деталь продумана до мелочей. К примеру, шерсть – точная копия типографского шрифта 20 века. Отмечены здесь и особенные буквы нашего алфавита, как, например, «у нескладовае».

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке-4

Презентовал работу дизайнера Геннадия Катлинского известный историк и коллекционер Владимир Лиходедов.

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке-7

Владимир Лиходеев, лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»:
Идея возникла создать некий символ, который бы символизировал и нашу страну, и в то же время истоки белорусской письменности и книгопечатания.

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке-10

Конечно, мне из своей коллекции пришлось пожертвовать какими-то частями старинных машин, типографского шрифта.

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке-13

Зубр уже успел покорить и россиян. На международной книжной ярмарке в Москве наш павильон вместе с представителем Беловежской пущи пользовался особенным успехом.

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке-16

Шерсть из шрифта, тело из старинных машин. Зубр появился в Национальной библиотеке-18

# Скульптура в Минске # Культура # Владимир Лиходеев # Фотофакт

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