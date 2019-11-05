Фильм «Моё невероятное лето с Тесс» получил главную награду на «Лістападзіке-2019»

Новости Беларуси. В Минске назвали победителей конкурса фильмов для детей и юношества «Лістападзік-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главную награду получила совместная работа кинематографистов Нидерландов и Германии «Мое невероятное лето с Тесс».

Спецприз жюри присужден ленте «Булбул может петь» в постановке индийского режиссера Риммы Даса. Награду присудили и за лучшую детскую роль. Она отправится в Канаду к Эмили Бьерр, снявшуюся в ленте «Колония».

«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»

Фестиваль для детей и юношества в рамках Минского международного кинофестиваля «Лістапад» – традиционный. 5 ноября он завершился, а вот фильмы для взрослой публики будут демонстрироваться вплоть до 8 ноября.