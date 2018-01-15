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Валерий Шкарубо: «Происходит слияние моих чувств, моего состояния в состояние природы». Репортаж с выставки картин художника

15 января 2018 09:38
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В Национальном художественном музее до 21 января проходит выставка живописных работ тонкого знатока белорусской природы, художника Валерия Шкарубо. Мастер пейзажа, словно останавливая время, он переносит нас на слегка заснеженные поля, лесные тропы, поймы рек. Кажется, здесь все наяву.

Валерий Шкарубо: «Происходит слияние моих чувств, моего состояния в состояние природы». Репортаж с выставки картин художника-1

Валерий Шкарубо, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Все мои композиции составлены из разных компонентов, сочинённые. Но для того, чтобы люди мне поверили, я выбрал такую манеру письма, чтобы было убедительно. Такая точная, может даже филигранная техника.

Валерий Шкарубо: «Происходит слияние моих чувств, моего состояния в состояние природы». Репортаж с выставки картин художника-4

Валерий Шкарубо: «Происходит слияние моих чувств, моего состояния в состояние природы». Репортаж с выставки картин художника-6

Валерий Шкарубо любит отражать в своих работах переходное состояние природы – будь то смена поры года или времени суток. Глядя на его картины, кажется, что они пронизаны легкой грустью и задумчивостью. Но это позволяет еще больше прочувствовать глубину авторской мысли.

Валерий Шкарубо:
Здесь не понятно зима, либо это конец зимы, начало весны, либо это уже не день, но и ещё не вечер. Вот эти вот состояния очень близкие, мне очень интересно, они сложные и глубокие, как и вся природа наша. Может быть такая неяркая и неброская, зато глубокая.

Валерий Шкарубо: «Происходит слияние моих чувств, моего состояния в состояние природы». Репортаж с выставки картин художника-9

Валерий Шкарубо: «Происходит слияние моих чувств, моего состояния в состояние природы». Репортаж с выставки картин художника-11

На многих полотнах художника запечатлены тропинки, пути, дороги. Они словно ведут нас к чему-то таинственному и неизведанному.

Валерий Шкарубо: «Происходит слияние моих чувств, моего состояния в состояние природы». Репортаж с выставки картин художника-14

Валерий Шкарубо:
Можно всю жизнь одни дороги писать и прекрасно себя чувствовать. Я иногда пишу и не дороги.
Я много пишу реки: маленькие речушки и большие. Это же дороги, ведь раньше люди передвигались только по рекам, не было дорог. Как зимой, так и летом, они являлись дорогами.

Валерий Шкарубо: «Происходит слияние моих чувств, моего состояния в состояние природы». Репортаж с выставки картин художника-17

Чтобы мастерски отражать на холсте состояние природы, Валерий Федорович любит исследовать уголки любимой Родины. Особенно манит художника Западная часть Беларуси, где много нетронутых мест. Все ассоциации и образы впоследствии дают начало новому творению.

Валерий Шкарубо: «Происходит слияние моих чувств, моего состояния в состояние природы». Репортаж с выставки картин художника-20

Валерий Шкарубо:
Полностью вот даже происходит слияние моих чувств, моего состояния в состояние природы – вот это самое важное. 

Уникальный авторский стиль угадывается сразу. Коллеги отмечают: пейзажи Валерия Шкарубо не спутаешь ни с какими другими.  

Валерий Шкарубо: «Происходит слияние моих чувств, моего состояния в состояние природы». Репортаж с выставки картин художника-23

Отправляясь в увлекательное путешествие по родным краям, ощущаешь шёпот и шорох тишины. Возможно, глядя на эти картины, вы увидите и почувствуете то, что раньше не представлялось возможным.

Валерий Шкарубо: «Происходит слияние моих чувств, моего состояния в состояние природы». Репортаж с выставки картин художника-26

# Культура # Художник # Фотофакт # Владимир Прокопцов # Валерий Шкарубо # Выставки в Минске

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