«Надеюсь, я сегодня найду своего кавалера». Репортаж программы «Неделя» о Новогоднем бале в Большом

Новости Беларуси. В ночь на 14 января в Большом театре оперы и балета прошел Большой новогодний бал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Старый Новый год с живой музыкой, вечерними платьями, мужскими элегантными смокингами и обязательными венскими вальсами – отличная возможность отдохнуть от информационной лихорадки XXI века в галантной эстетике века XIX.

А это и искусство одеваться, и манера поведения, и особая жизненная философия.

Дамы в платьях в пол, кавалеры в элегантных смокингах и костюмах – будто в другой эпохе. По традиции в Старый Новый год артисты и гости Большого театра могут с головой окунуться в атмосферу светского бала. К выбору наряда многие подошли весьма основательно.

Александра Ковалевская, участница Новогоднего бала в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:

Как только я узнала про этот бал, я съездила в Венецию и нашла себе свою маску. Надеюсь, я сегодня тоже найду своего кавалера.

Вальс, полонез, полька. Открыли бал признанные мэтры балетного искусства, а вслед за ними и дебютанты. А для всех гостей – танцевальный мастер-класс вальса и жгучего танго.

Андрей Оралин, участник Новогоднего бала в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:

Не первый год мы участвуем в данном мероприятии. И атмосфера бала (конечно, светского бала того периода), поскольку мы являемся реконструкторами периода Первой мировой войны. Как раз сегодня люди отмечают столетие того, последнего Нового года. В 1918 году наша страна в последний раз отметила Новый год по старому стилю.

Наталья Оралина, участница Новогоднего бала в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:

Хочешь-не хочешь, ты окунаешься в историю. Ты поднимаешь какие-то исторические факты, ты примеряешь какие-то новые образы. Для женщин, мне кажется, это очень важно по жизни.

В эту ночь сюрпризом для участников бала стали сразу семь арт-площадок: парфюмерный, восточный, астрологический и другие салоны. Гостям предсказывали будущее, подбирали ароматы и рисовали восточные тату.

Скучно не было, ведь все любители искусства могли пройти квест.

Александра Панасюк, участница Новогоднего бала в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:

У нас здесь очень интересная станция, это чаепитие у Алисы в Стране чудес. Сегодня я Алиса в Стране чудес, и любой участник бала может прийти и проверить свою удачу. Мы крутим барабан, и если участнику выпадает «конфета», то мы дарим конфету. Если «подарок», то небольшой приз.