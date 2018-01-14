Если голуби идут навстречу друг другу – любовь в расцвете. О чем говорят символы на вышивке и кто постигает секреты белорусских ремесел?

Новости Беларуси. Один из лауреатов премии «За духовное возрождение» – коллектив Октябрьского районного дома ремесел. Руками этих мастеров воссоздаются узоры рушников двухвековой давности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вещь особенная не только для белорусских деревень. Рушники ткали на свадьбы, украшали иконы, благословляли детей – это целое искусство, на работу у мастера в среднем уходит три месяца. Все вручную. А символы на вышивке всегда несут значение.

Чаще красными, реже черными нитями наши прабабушки расшивали одинаково белые тканые полотна рубах. Каждым стежком и движением руки, вкладывая сакральный смысл, без слов рассказывали историю жизни того, кто ее наденет и будет носить оберегом.

Наталья Молокович, мастер Октябрьского районного дома ремесел:

Это рубашка из деревни Волосовичи, мы возобновляем эту рубашку. Пересняли узор: это будет рукав. По деталям сначала вышивается, а потом уже собирается и шьется рубашка. От региона к региону, от деревни к деревне узоры разнились по формам и цветам. Мастерицы из октябрьского дома ремесел 20 лет назад поставили перед собой амбициозную задачу. Сквозь 2 столетия протянуть нить тонкую нить связи между разными поколениями одной земли.

Тамара Станиславчик, мастер Октябрьского районного дома ремесел:

Мы сначала ездим в экспедицию, ищем бабушек, которые могли бы нам что-то рассказать, что-то показать. Затем мы приезжаем сюда, все фиксируем.

Татьяна Холодок, директор Октябрьского районного дома ремесел:

В наименьшем масштабе с учетом всех локальных традиций, особенностей. Чтобы все подробнее потом возродить, то есть аднавиць той касцюм ці той выраб, які мы вось папрасілі у бабулі, каб яна нам пра яго штосьці расказала, паказала. Сейчас им даже приносят свое наследие прямо на выставках – просят вдохнуть новую жизнь.

Цветы и листья, которые оживают на ткани имеют свое значение. На тканом полотне, как и в жизни, нет бесследных и случайных точек.

Наталья Молокович:

Если голуби идут навстречу друг другу, то это означит, что любовь в расцвете, дело идет к свадьбе. Птицы, которые идут в разные стороны, то это обозначало или потеря, или отъезд. Во время войны вышивали такие, когда теряли человека. Мода на белорусское и белорусскоть пробудила в жителях нашей страны интерес к традициям, говорят мастерицы. Желание молодых людей связать себя узами брака в национальных костюмах – уже не удивляет. И здесь с радостью готовы помочь создать уникальную вещь с очень личной историей.

Тамара Станиславчик:

Год назад мы делали на молодую пару. Они захотели на свадьбе быть в такой рубашке. Здесь узоры такие семейные и продолжение рода. Еще одним древним и ярким символом нашего костюма значится пояс, со временем он, конечно, видоизменился. Привычный нам предмет гардероба в создании далеко не так прост, как кажется – даже опытному мастеру около двух дней интересной и кропотливой работы необходимо.

Анна Молокович, мастер Октябрьского районного дома ремесел:

Нужно разложить правильно нитки по цвету, чтобы получить такой узор. Есть разные виды плетения: можно на досочках, можно просто узелками плести, например.

Особая роль в нашей истории отведена рушникам. На нем выносят хлеб и соль дорогим гостям, его постилают под ноги молодым – в той или иной степени это изделие с особой энергетикой и для особых случаев. Любовь к ткачеству у Марии Ивановы на генетическом уровне – ее бабушка ткала, позже мама, теперь и она сама.

Мария Сарнавская, мастер Октябрьского районного дома ремесел:

Создавая свое изделие ты передаешь свою энергетику этому изделию, и по этой энергетике оно и будет служить. Под ноги молодым – вот рушники. Там вообще даже слова плохого нельзя говорить для того, чтобы молодые жили. Сколько рушников выткала она даже и не сосчитать. За десяток лет, ее руки огрубели от постоянного контакта с пряжей, а в голове сложились тысячи замысловатых узоров.