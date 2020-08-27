Валерий Малашко: немногие областные центры могут похвастаться таким музейным пространством. Вот это наследие Белыничи получат

Новости Беларуси. В Белыничах вовсю идет подготовка ко Дню белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник стоит посетить как минимум ради того, чтобы поклониться чудотворной иконе Божией Матери Белыничской. Это одна из особо почитаемых святынь Беларуси. Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности А еще будут творческие площадки, поэтические встречи, исторические квесты.

Откроется здесь и уникальный музей, в котором можно будет послушать органную музыку. Аналогов экспозиции нет ни в одном районном центре страны.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

В музее будет возможность экспонирования видеопрезентации и картин Национального художественного музея, Третьяковкой галереи, Лувра – откуда угодно. То есть все современные технологии: и свет, и воздух, кондиционирование – все будет там. Поэтому в районном центре, наверное, аналогов нет. И немногие областные центры могут похвастаться таким музейным пространством. Вот это наследие Белыничи получат.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

Это встреча с творческими людьми, это встреча с книгой. Это встреча с писателями, которых мы, может быть, только читали как авторов книг на полках наших книжных магазинов. Естественно, что это будет и мероприятие, посвященное нашим творческим кругам как площадки концертные и презентационные. Потому что открытие и закрытие будут важными и для Белынич, зрителей, которые там будут находиться, и для телезрителей.

Белыничи обещают открыть и новые имена: свои награды получат лауреаты Национальной литературной премии. Кстати, в 2020 году на конкурс было заявлено 80 книг.