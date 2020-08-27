«Даже если её выставляли за дверь, ходила до тех пор, пока не получала эти деньги». Как Елене Аладовой удалось построить художественный музей на руинах

Как Елене Аладовой удалось построить художественный музей на руинах, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:

Коллекционеры в те времена – это были очень богатые люди. Когда бываешь у кого-то на квартире, а это с Новогрудка, а это с Несвижа – а как это попало? Никто не знает. А кто и знает, не расскажет, потому что заставят вернуть. И Елена Васильевна четко это понимала, потому что надо было создавать художественный музей.

В Минск один за другим прибывали вагоны с картинами. 310 тысяч рублей – именно столько нарком БССР выделил на покупку. Чтобы раздобыть заветные полотна, Аладова не стыдится обивать любые пороги. Упорство воздастся сторицей – первоначальную ставку вскоре утроят. Елена Шапошникова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

Она обращалась тогда к руководителю БССР Пономаренко, чтобы он как-то разобрался. Нужно открывать экспозицию, а у нас нет, допустим, работ большого формата, т. е. экспозиция тогда не получится. Как-то добивалась того, чтобы ей выделяли средства.

Ирина Назимова, искусствовед, сотрудник Национального художественного музея Беларуси (1957-1990 г.):

Она же думала только о музее. В Министерстве культуры, конечно, она развивала колоссальную деятельность. Но она даже не считалась с самолюбием. Даже если ее выставляли за дверь, ходила-ходила до тех пор, пока не получала эти деньги. К 45-ому в коллекции насчитывается уже полтысячи экспонатов. Места для полотен катастрофически не хватает. Бывшее здание картинной галереи на Карла Маркса отбить не получилось – в разрушенной столице дефицит на целые здания. В качестве компенсации Аладовой выделят 8 комнат в старом Доме профсоюзов на Площади Свободы. Но она все не унималась.