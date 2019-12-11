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Валентин Елизарьев: «В театре очень редко встречаются объективные о себе суждения. Все немножко больше о себе думают»

11 декабря 2019 13:21
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Валентин Елизарьев: «В театре очень редко встречаются объективные о себе суждения. Все немножко больше о себе думают» -1

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Мы все разные люди, мы все талантливые изначально. Просто одни могут это проявить, другие нет. А гениальный – это такое слово очень редкое. Я уже, наверное, говорил эту фразу: не ко всем Боженька своим перстом притрагивается. Гениальность – это наивысшая форма. И, наверное, люди должны сказать о ком-то, скажем, о Леонардо да Винчи говорят, что он гениален, и о других художниках – вот такого масштаба невероятного. А сам о себе говорит: гениальный…

Вот, кстати, у меня такие сумасшедшие в кабинете бывают. И я иногда робею, насколько ничего не сделав, настолько самоуверенно они мне рассказывают о своих успехах и так далее. Я всегда стараюсь с ними очень так мягко поговорить и сказать что не здесь, не в кабинете у меня про гениальность говорите. Вы выйдите на сцену и всё, что вы рассказываете – сделайте вот так, чтобы вам поверила публика, что вы приближаетесь к гениальности. Это очень отрезвляет – этот разговор.

в театре почти все… Очень редко встречаются объективные о себе суждения. Все немножко больше о себе думают. Поэтому нужно как-то всегда очень бережно относиться к людям. И в то же время как-то всё время толкать их, чтобы то, о чём они говорят, они сначала воплотили, а потом говорили об этом. А то разговор до сделанного остаётся просто сотрясанием воздуха. Нужно действие сначала, а потом разговор. 

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# Театр # Культура # Валентин Елизарьев

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