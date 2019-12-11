Валентин Елизарьев: «В театре очень редко встречаются объективные о себе суждения. Все немножко больше о себе думают»

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Мы все разные люди, мы все талантливые изначально. Просто одни могут это проявить, другие нет. А гениальный – это такое слово очень редкое. Я уже, наверное, говорил эту фразу: не ко всем Боженька своим перстом притрагивается. Гениальность – это наивысшая форма. И, наверное, люди должны сказать о ком-то, скажем, о Леонардо да Винчи говорят, что он гениален, и о других художниках – вот такого масштаба невероятного. А сам о себе говорит: гениальный…

Вот, кстати, у меня такие сумасшедшие в кабинете бывают. И я иногда робею, насколько ничего не сделав, настолько самоуверенно они мне рассказывают о своих успехах и так далее. Я всегда стараюсь с ними очень так мягко поговорить и сказать что не здесь, не в кабинете у меня про гениальность говорите. Вы выйдите на сцену и всё, что вы рассказываете – сделайте вот так, чтобы вам поверила публика, что вы приближаетесь к гениальности. Это очень отрезвляет – этот разговор.

в театре почти все… Очень редко встречаются объективные о себе суждения. Все немножко больше о себе думают. Поэтому нужно как-то всегда очень бережно относиться к людям. И в то же время как-то всё время толкать их, чтобы то, о чём они говорят, они сначала воплотили, а потом говорили об этом. А то разговор до сделанного остаётся просто сотрясанием воздуха. Нужно действие сначала, а потом разговор.

Валентин Елизарьев: «Очень люблю сотворчество. Чтобы это не были манекены, которые безмолвно выполняют мои команды»