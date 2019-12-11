Прямой эфир

Валентин Елизарьев: «Таких воспитывает искусство людей – настоящих лидеров»

11 декабря 2019 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Чтобы разбираться в искусстве, нужно иметь вкус. Вкус нужно воспитывать. Вот как понять: это хорошее произведение, гениальное, талантливое?  

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Вы уже два вопроса задали.

Вадим Щеглов:
Задал, да.

Валентин Елизарьев: «Таких воспитывает искусство людей – настоящих лидеров»-1

Валентин Елизарьев:
А я начну, что вкус воспитывается родителями. В очень маленьком возрасте. Вот что вложили родители, после того как появился ребёнок: в какие школы, в какие педагогические руки отдавали этого ребёнка, что они ему показывали – какие выставки, какие спектакли, какие кинофильмы. Это ребёнок, как губка, всё впитывает. Я по публике сужу: тех детей, которых водили на детские спектакли в наш театр в очень маленьком возрасте, те и остаются настоящими зрителями на всю жизнь. А кто случайно вот так попадал – один раз в жизни, уже в зрелом возрасте, тот и редко может полюбить театр, полюбить искусство. В жизни это как-то мимо них проходит. Они сосредоточены на каких-то других вопросах.

Для них это не главное. И я вот эту детскую аудиторию – очень хотел бы, чтобы она попадала и в филармонию, и в музыкальный театр, и в драматический. Ведь там мы наших будущих воспитываем гениев, да? Я имею в виду гениев искусства, техники, в любой профессии. Потому что искусство помогает в любой профессии.

Если человек внутренне образован, если у него есть тонкая материя, которая воспринимает жизнь очень трепетно, который чувствителен к жизни, который небезразличен в судьбе своих друзей, к судьбе своих соратников, который сам наполнен идеями и готов вести за собой. Таких воспитывает искусство людей – настоящих лидеров.

# Театр # Культура # Валентин Елизарьев

Другие новости рубрики

Все новости
Валентин Елизарьев: «В театре очень редко встречаются объективные о себе суждения. Все немножко больше о себе думают»
11 декабря 2019 13:21

Валентин Елизарьев: «В театре очень редко встречаются объективные о себе суждения. Все немножко больше о себе думают»

Валентин Елизарьев: «Очень люблю сотворчество. Чтобы это не были манекены, которые безмолвно выполняют мои команды»
11 декабря 2019 10:41

Валентин Елизарьев: «Очень люблю сотворчество. Чтобы это не были манекены, которые безмолвно выполняют мои команды»

«Он мог нарисовать человека с разных точек зрения». Показываем уникальные работы Пабло Пикассо
11 декабря 2019 06:52

«Он мог нарисовать человека с разных точек зрения». Показываем уникальные работы Пабло Пикассо