Валентин Елизарьев: «Таких воспитывает искусство людей – настоящих лидеров»

Валентин Елизарьев:

А я начну, что вкус воспитывается родителями. В очень маленьком возрасте. Вот что вложили родители, после того как появился ребёнок: в какие школы, в какие педагогические руки отдавали этого ребёнка, что они ему показывали – какие выставки, какие спектакли, какие кинофильмы. Это ребёнок, как губка, всё впитывает. Я по публике сужу: тех детей, которых водили на детские спектакли в наш театр в очень маленьком возрасте, те и остаются настоящими зрителями на всю жизнь. А кто случайно вот так попадал – один раз в жизни, уже в зрелом возрасте, тот и редко может полюбить театр, полюбить искусство. В жизни это как-то мимо них проходит. Они сосредоточены на каких-то других вопросах.

Для них это не главное. И я вот эту детскую аудиторию – очень хотел бы, чтобы она попадала и в филармонию, и в музыкальный театр, и в драматический. Ведь там мы наших будущих воспитываем гениев, да? Я имею в виду гениев искусства, техники, в любой профессии. Потому что искусство помогает в любой профессии.

Если человек внутренне образован, если у него есть тонкая материя, которая воспринимает жизнь очень трепетно, который чувствителен к жизни, который небезразличен в судьбе своих друзей, к судьбе своих соратников, который сам наполнен идеями и готов вести за собой. Таких воспитывает искусство людей – настоящих лидеров.