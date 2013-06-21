В Стародорожском районе открылся археологический лагерь. Дети делают сенсационные находки

Новости Минской области. «Взгляд в прошлое». В Стародорожском районе открылся единственный на Минщине молодежный палаточный лагерь. Ребята не только оздоравливаются, но и участвуют в археологических раскопках. Вместе с учеными исследуют курганные захоронения 10 -11 веков. Уже есть и сенсационные находки. Это человеческие останки, украшения и предметы быта.

Все материалы раскопок предстоит подробно изучить. Это займет около года. После находки передадут стародорожскому музею, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На наших глазах сразу три находки. Кажется, и сами юные археологи не ждали такого приятного завершения сезона раскопок. Работы в лесах Старых Дорог лагерь начал неделю назад. Много времени занял подготовительный процесс – раскрытие кургана. И вот – успех! Уже несколько дней дети исследуют человеческие останки. Предварительная информация – захоронение древнее.

Анастасия Даренских, участница Стародорожского археологического лагеря:

Четвертый год езжу, очень нравится, потому что интересно. Самое интересное – когда мы раскапываем скелет. Сам процесс захватывает. В прошлом году мы нашли серебряные серьги, кольцо, бусы, кулон.

Никита Саков, участник Стародорожского археологического лагеря:

Нравится сам процесс раскопок и керамика.

Это не просто интересное занятие. Живое столкновение с историей родного края. Работа археолога сложная и кропотливая. Задача – не пропустить ни одной детали.

Почти все дети – постоянные участники раскопок, и у каждого сегодня есть свои трофеи. Каждый раз поиски приносят хорошие итоги.

Ольга Предченко, участница Стародорожского археологического лагеря:

Я очень довольна, мне очень нравится, я считаю, что не каждая девушка в моем возрасте может похвастаться тем, что уже участвовала в раскопках. Я также раньше находила серебряное кольцо, для меня это было очень необычно.

Виталий Юревич, воспитатель Стародорожского археологического лагеря:

Здесь собираются ребята, которые очень любят историю, романтики, которые хотят больше познакомиться со своим краем.

Дети работают под чутким руководством. Не первый год на раскопки приезжает специалист из Минска. Ученый Олег Вильгельмович давно изучает славянское племя дриговичей, поэтому читает эти находки ценной информацией для страниц истории.

Олег Иов, старший научный сотрудник отдела археологии Института истории НАН Беларуси:

Я первый археолог за всю историю района, который копает вообще на территории района. Это белое пятно в археологии. Поэтому любой памятник, который раскапывается и изучается, это заполнение этого белого пятна. А сам Стародорожский район интересен тем, что это, во-первых, сердце дриговичской территории, и этими раскопками это подтверждается.

Все экспонаты быстро направят на экспертизу, но точно можно сказать, что захоронение относится к 10 веку, скорее всего, это останки мужчины: рост – метр 80.