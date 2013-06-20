Несвижский замок станет базовой музейной организацией СНГ

Новости Беларуси. Несвежский замок станет базовой музейной организацией СНГ, что является подтверждением высокого уровня музейного дела в Беларуси. В сфере музыки ведущей структурой будет Российская академия имени Гнесиных, статус базового учреждения культурного наследия получит Институт древних рукописей в Армении, а на театральном поприще подобной чести удостоен Академический театр оперы и балета Таджикистана.

20 июня в Минске на заседании Совета по культурному сотрудничеству обсуждали также проект международной выставки «Арт Експо». Предполагается, что она будет проводится ежегодно, поочередно в каждой из стран в алфавитном порядке. Выставка станет своеобразным смотром достижений стран Содружества в области культуры и искусства. Там будут презентовать значимые мероприятия в области кино, театра, музыки, изобразительного искусства, печатной и электронной продукции, а также проекты, достижения и события, реализованные государствами в течение предыдущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Мы уже стали такой организацией. И, по сути дела, сегодняшний форум – это просто-напросто признание заслуг и того статуса, которым обладает сегодня Несвижский замок.

Моника Бабук, министр культуры Республики Молодова:

Эти выставки будут выставлять наших художников, из наших стран, к общему признанию и обозрению. То есть люди просто будут узнавать талантливых людей.

Художникам тяжело организовывать эти выставки, поэтому, если на платформе нашего Совета можно будет сделать так, чтобы помочь людям, чтобы их узнали, это будет прекрасно.