6 скульпторов из 5 стран Содружества под открытым небом в Могилеве создают шедевры на тему «Мир. Красота. Гармония»

Новости Беларуси. «Каменная сказка» оживает в Могилеве. 6 участников из 5 стран содружества работают в импровизированной мастерской под открытым небом. Свои шедевры мастера ваяют из сложного материала – гранита.

Над огромными валунами трудятся скульпторы из Казахстана, Кыргызстана, Армении, Украины, Беларуси и России. Тема для всех общая – «Мир. Красота. Гармония».

Закончить скульпторы должны до 3 июля. Все работы затем украсят улицы и скверы Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Карацубо, скульптор (Россия):

Мы с большим интересом смотрим, наблюдаем друг за другом. Может быть, даже немножко учимся, кто-то у кого-то. Здесь, как я уже сказал, разные школы. Это и Север, и Восток, и Юг. Разные возраста. Есть молодые, 20-летние ребята. Есть уже состоявшиеся.

Андрей Воробьев, скульптор (Беларусь):

Вельмі прыемна, што праз 9 год у Магілёве адрадзілася такая традыцыя. Дружна на прыродзе працуем, ствараючы будучыя, будзем думаць, шэдэўры, якія ўпрыгожаць наш горад.