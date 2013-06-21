Арт-проект визуального и интерактивного искусства «Не такие» проходит в Минске

Они отличаются нестандартным мышлением, они видят мир по-своему - люди искусства, кто же они? Они - не такие.

Арт-проект визуального и интерактивного искусства под названием «Не такие» проходит в художественной галерее «Университет культуры», рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Алла Наровская, куратор выставки:

Творческие люди - это люди, которые мыслят неординарно, они, возможно, мыслят впереди всего общества, поэтому они выделяются. Выделяются своим поведением, нетрадиционной формой творчества.

4 зала - 4 проекта, и все они не такие. В первом зале экспонируются работы нестандартных художников. Это были не такие, которые работали в своей манере и за это часто подвергались гонениям.

Во втором зале - неординарные фото творческих людей. Среди фотографий экстремальных видов спорта - паркур, джамперы, виндсерферы, фристайлеры.

Отдельная экспозиция - рисунки детей и взрослых с ограниченными возможностями. А также скульптуры Андрея Капустникова.

Алла Наровская:

Скульптор, который изготавливает свою скульптуру из вторсырья. Часто можно увидеть скульптора, который имеет хорошее образование, но у которого нет чувства меры, ритма, формы и даже размера. У этого скульптора присутствует все. Андрей Капустников был тем скульптором, который объединил гармонию вселенной.

Идея проекта принадлежит молодым творческим людям.

Мария Гончарик, организатор выставки:

Мы, музейщики, не такие уж скучные и серые, как говорят о нашей профессии. Мы объединяем всех, помогаем людям заявить о себе, показываем их обществу.

На выставке представлены работы разных художников, в том числе и Эвелины Криштановой. Одной из своих самых главных работ она считает портрет Казимира Малевича.

Эвелина Криштанова, художник:

Казимир Малевич в свое время тоже выбивался из общей концепции живописи, поэтому он был тоже не таким. Изначально я планировала сделать стальной портрет, чтобы показать волевую личность. Хотела, чтобы он был серебряно-серый. Но каким-то мистическим образом просачивался синий цвет. И портрет получился в синем цвете. Но потом я посмотрела значения цветов, потому что мне самой стало интересно, почему так вышло. И среди многих значений синего цвета - мудрость Бога. И я поняла, что поэтому для всех художников и архитекторов это является своеобразной иконой.

И все же - кто эти не такие? Авторы безумных произведений или обычные люди со своим необычным видением жизни и искусства в целом? Если разобраться, не такие или не такой живет в каждом из нас, каждый видит настоящее через призму своего сознания, не схожую не с чьим другим. Это и можно наблюдать в произведениях этой выставки. Они по средствам своего таланта и видения попытались донести свою точку зрения, пытаясь найти людей, которые смотря на мир в таком же не таком направлении.