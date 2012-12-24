Международный оперный форум завершился в Минске грандиозным гала-концертом

Новости Беларуси. Финальные аккорды Международного оперного форума прозвучали накануне в Минске. Он завершился громким гала-концертом с участием звезд мировой сцены. На протяжении двух часов белорусские зрители могли наслаждаться музыкой из всемирно известных опер.

В гала-концерте приняли участие и лауреаты Международного конкурса, который впервые прошел в Минске в рамках рождественского форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Шупенич, лауреат международных конкурсов (Чехия):

Это большое событие европейского масштаба.

Первую премию получил очень перспективный певец, баритон из Таджикистана. Очень хороший голос.

Оперный форум, который уже окрестили самым масштабным проектом главного театра страны, в афише Большого появляется в третий раз. В нынешнем году он собрал в столице гостей из более чем 15 стран. В дни форума оперный театр представил своему зрителю лучшие спектакли мировой сцены.

Участники Международного оперного форума:

Вы молодцы, конечно, что во время финансового кризиса проводите такие конкурсы, такие фестивали. Удачи вам, вы молодцы.

Каждый раз, проходя мимо афиш, стою и смотрю на ваш репертуар. Я в восторге.

С большой завистью смотрю на ваш театр, потому что у нас в Вильнюсе гораздо все проще, не так шикарно как здесь.