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Международный оперный форум завершился в Минске грандиозным гала-концертом

24 декабря 2012 13:37
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Новости Беларуси. Финальные аккорды Международного оперного форума прозвучали накануне в Минске. Он завершился громким гала-концертом с участием звезд мировой сцены. На протяжении двух часов белорусские зрители могли наслаждаться музыкой из всемирно известных опер.

В гала-концерте приняли участие и лауреаты Международного конкурса, который впервые прошел в Минске в рамках рождественского форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Шупенич, лауреат международных конкурсов (Чехия):
Это большое событие европейского масштаба.
Первую премию получил очень перспективный певец, баритон из Таджикистана. Очень хороший голос.

Оперный форум, который уже окрестили самым масштабным проектом главного театра страны, в афише Большого появляется в третий раз. В нынешнем году он собрал в столице гостей из более чем 15 стран. В дни форума оперный театр представил своему зрителю лучшие спектакли мировой сцены.

Участники Международного оперного форума:
Вы молодцы, конечно, что во время финансового кризиса проводите такие конкурсы, такие фестивали. Удачи вам, вы молодцы.
Каждый раз, проходя мимо афиш, стою и смотрю на ваш репертуар. Я в восторге.

С большой завистью смотрю на ваш театр, потому что у нас в Вильнюсе гораздо все проще, не так шикарно как здесь.

# Культура # Фестивали и карнавалы # Большой театр оперы и балета в Минске

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