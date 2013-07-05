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В Шкловском районе идут последние приготовления к празднику «Александрия собирает друзей»

05 июля 2013 10:44
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Новости Беларуси. «Александрия собирает друзей». В Шкловском районе Могилевской области идут последние приготовления к купальскому празднику. Гулянья развернутся здесь уже в эти выходные.

В 2012 году Александрия собрала более 50 тысяч гостей праздника. В этот раз помимо традиционных выставок народных ремесел в программе – международный пленэр по керамике, фестивали льна, пива и кваса, экскурсии на теплоходе. Немало приятных сюрпризов обещает и концерт, в котором примут участие известные российские и белорусские исполнители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Вера Брежнева, Буйнов споет с нашим оркестром имени Иванова, народный артист России Маторин, солит Большого театра рядом с нами, на этой сценической площадке, заслуженные «кролики» Украины и всего бывшего Советского Союза Данилец и Моисеенко тоже дали согласие, будут принимать участие в этом концерте. Конечно, много яркого сценического действа мы предполагаем. Будет задействована вся акватория реки Днепр, противоположный берег. Народные гуляния, костры.

# Фестивали и карнавалы # Купалье # Валерий Малашко

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