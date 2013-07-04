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Симфонический оркестр из Молодечно выступит на Будславском фестивале

04 июля 2013 15:38
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Новости Беларуси. «Пережить каждую ноту». Симфонический оркестр Молодечненского музыкального колледжа имени Михала Клеофаса Огинского выступит на празднике в Будславе, посвященном 400-летию пребывания здесь иконы Божией Матери.

Фестиваль примет более 40 тысяч католиков. На торжествах, ожидается, будут присутствовать высокие религиозные лица из десятков стран. Кроме того, 3 июля из Минска в Будслав на велосипедах отправились 40 паломников. Им предстояло преодолеть 120 км за 2 дня.

Для Будславского фестиваля молодечненский оркестр подготовил специальную программу. В репертуаре - исключительно философская и глубокая музыка, которая будет соответствовать значимости момента. Некоторые произведения прозвучат впервые в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Музыкальное искусство # Фестивали и карнавалы

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