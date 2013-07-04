Президент Лаоса Тюммали Сайнясон посетил Несвижский замок

Новости Беларуси. Президент Лаоса стал накануне гостем Несвижского замка. Тюммали Сайнясон ознакомился с белорусским памятником архитектуры 16 века, который включен в список Всемирного наследия Юнеско. Лаосский лидер прошел по залам дворцового комплекса и оставил запись в книге почетных гостей.

Тюммали Сайнясон, президент Лаосской Народно-Демократической Республики:

Ваш народ очень трудолюбивый. Меня восхищает, что он сумел сохранить этот замок в таком прекрасном состоянии. Здесь хранится столько ценных вещей. Кстати, в этом Беларусь и Лаос схожи. Наше правительство также стремится заботиться о памятниках истории.

Общаясь с Президентом Лаоса, министр культуры Беларуси Борис Светлов ещё раз подчеркнул, что наша страна свято хранит свои национальные традиции и делает всё для сохранения историко-культурного наследия.

Сегодня же Тюммали Сайнясон покинул нашу страну. Несколько часов назад борт Президента Лаоса вылетел из Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокий гость впервые посещал Беларусь. Накануне он присутствовал на параде в честь Дня Независимости, и еще ранее — на церемонии открытия площади государственного флага в Минске. Также состоялась встреча с Александром Лукашенко, в ходе которой был подписан ряд документов. В целом, эксперты оценивают визит Президента Лаоса как серьезный импульс к развитию двусторонних отношений.