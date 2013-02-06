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В Несвиже во Дворце Радзивиллов открылась выставка шахмат

06 февраля 2013 16:32
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Новости Минской области. Шах и мат. В Несвиже во Дворце Радзивиллов открылась выставка, посвященная древней интеллектуальной игре, которая включает элементы спорта, науки и творчества.

12 коллекций шахматных фигур авторства мастера Григория Пашкова выполнены из фарфора, ценных металлов и разноцветной глазури. Каждый набор олицетворяет масштабное историческое событие или фантазийную выдумку автора. Фигуры высотой до 25 сантиметров удивляют богатством деталей. Что касается досок и футляров, то они выполнены из редких пород дерева: тихоокеанского ореха, красного дерева, карельской березы.

Удивляться утонченным шедеврам можно будет до конца апреля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

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