Выставка авторских кукол модели, ведущей СТВ Ирины Хануник-Ромбальской «MONEYкенщицы. Iznanka» в Минске

Новости Беларуси. Уникальная выставка. Более десятка историй из жизни моделей в скульптурных образах. Дополнение к каждой кукле – фотоработы. Черно-белая легенда дублирует кукольную историю. Воплощают скульптурные образы признанные красавицы: белоруски – обладательницы титулов всевозможных конкурсов красоты. Среди работ есть и кукла самого автора – ведущей СТВ Ирины Хануник-Ромбальской.

В одном зале галереи искусств вся изнанка моды. В куклах. Сарказм плюс безграничная любовь к профессии модели. В одном экспонате сочетаются две стороны: то, что зритель видит на публике, и то, что от него скрыто. Подача тоже не без иронии: гипертрофированные пропорции, гротеск и эксперименты с цветом. Все это, чтобы придать образам немного сюрреализма. Как говорится, белорусский бомонд – с шутками и без прикрас.

Наталья Барсукова, директор художественной галереи «Университет культуры»:

Мы видим обратную сторону этой профессии. Это и физические, какие нравственные, может быть, даже мучения в какой-то степени. Мне кажется, это все тяжело моделям. И Ирина это очень точно через свои художественные образы это передает. Причем настолько эмоционально, ярко, что, я считаю, эта выставка будет захватывать посетителя полностью.

Куклы даже сделаны из неестественных материалов. В основном пластик. Все, чтобы показать скандальность образов и одновременно их приземленность. Винтажные ткани, кружево, элементы серебра, мех и бисер. Есть и антиквариат – фотоаппарат 1935 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Хануник-Ромбальская, автор выставки «MONEYкенщицы»:

Здесь огромное количество деталей, которые очень сложно отследить. Здесь работы с деревом, оргстеклом, металлами. Пришлось освоить и дрель. Всякие мужские прибамбасы. В ход идет все. Можно сказать, что я их слепила из того, что было.

К каждой кукле – фотография. Черно-белая. Она дублирует кукольную историю. Герои фото – белорусские модели. Мисс Беларусь, фотомодели мира, вице-мисс семи континентов, певицы и, кстати, сама автор. Вот здесь, к примеру, на распродаже.

Основная мысль – слава у моделей действительно огромна. Но недолгая.

Ирина Хануник-Ромбальская, автор выставки «MONEYкенщицы»:

Не стоит завидовать королевам красоты, злословить по поводу их персон, потому что на самом деле это тяжело.

Открытие выставки собрало больше сотни минчан. Посмотреть на кукольные миниатюры пришли не только ценители искусства, но и обычные минчане. Был и министр культуры.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Неверагодныя ракурсы, нейкія алегорыі, выявы, якія ствараюцца Ірынай, прысутнічаюць у кожнай яе асобнай рабоце. І кожная работа настолкі дробна зроблена, з апрацоўкай дэталяў, што можна кожную з іх, мне здаецца, разглядаць гадзінамі.

Посмотреть за жизнью манекенщиц можно будет ближайшую неделю. Выставка работает до 13 февраля.