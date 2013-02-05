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В Минске прошел фестиваль мобильного кино «MobilaArt»

05 февраля 2013 17:59
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Новости Беларуси. Вместо камеры – мобильный телефон, вместо профессиональных актеров и режиссеров – студенты столичных вузов. В Минске прошел фестиваль мобильного кино «MobilaArt».

Принять участие в нем могли как молодежные видеостудии, так и отдельные авторы. Тематика роликов разнообразна: природа, любовь, социальные проблемы.

Жюри конкурса просмотрело десятки лент. Победителей определяли сразу в пяти номинациях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Муратов, победитель фестиваля в номинации «Мобильные идеи»:
Я очень рад, что победил. Ролик был о том, что собака может спасти человека.
На мобильный телефон можно снимать очень достойные вещи, если есть идея и если грамотно, правильно подойти к монтажу.

Анна Булай, пресс-секретарь Минской городской организации ОО «БРСМ»:
Цель мероприятия – приобщить молодежь к прекрасному, чтобы они смогли проявить себя. Это такая площадка для самореализации. Они, может, сами не знаю, что они могут. Благодаря таким конкурсам они открывают в себе новые потенциалы.

# Фестивали и карнавалы

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