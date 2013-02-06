Факсимильное издание Полоцкого Евангелия презентовали на ХХ Минской международной книжной выставке

Новости Беларуси. Минская международная книжная выставка-ярмарка открыла новую страницу. Масштабному форуму исполнилось 20 лет и на этот раз он подводит своеобразный итог Года книги в Беларуси.

Приветствие участникам выставки направил Александр Лукашенко. На церемонии открытия его зачитал первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

За прошедшие 20 лет этот форум стал не только одним из ярких событий в культурной и духовной жизни страны, но и приобрел широкую известность в мировом книжном сообществе.

Альфредо Ньевес Портуондо, чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Республике Беларусь:

Я думаю, что хорошую литературу все любят и все хотят читать. Это самое важное.

В 2013 году почетный гость книжной ярмарки – Россия. Центральный экспонент – Иран. Всего же в нашу столицу приехали представители 25 стран. В том числе из Германии, Италии, Китая, Польши, США, Финляндии и Франции. В дни выставки посетителей ожидают презентации книг, встречи с авторами, издателями, художниками, семинары и различные акции.

На белорусском стенде презентовали факсимильное издание Полоцкого Евангелия. Созданное в XII веке, оно является одним из древнейших памятников отечественной книжной культуры. Книга написана на 170 листах пергамента и художественно оформлена.

6 февраля в Национальной библиотеке наградят победителей Национального конкурса «Искусство книги-2013». Эта церемония пройдет во второй раз в рамках выставки-ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.