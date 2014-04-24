В научной библиотеке БНТУ попытались рассказать белорусские книги с помощью кукол

В XXI веке мало людей увлекается чтением. Современные технологии диктуют свои правила. Но, тем не менее, в Беларуси немало авторов издают книги. И не только для взрослых. В научной библиотеке БНТУ попытались рассказать книги с помощью кукол.

Инна Юрик, заместитель директора научной библиотеки БНТУ:

Библиотека, в общем-то, как и любая другая, вузовская в том числе, одна из задач, которую она решает, конечно же, это продвижение чтения. Ситуацию с чтением мы знаем, об этом очень много написано. Бьют тревогу и ученые, и библиотекари.

Авторы из разных уголков страны представили свои работы. И каждый показал свое видение героя той или иной книги. Кто-то «оживил» дерево, а кому-то удалось создать творение из гвоздей.

А вот минчанка Екатерина Колина делает куклы из материи и пластмассы.

Свою первую работу мастер сделала для маленькой дочери. Использовала только натуральные материалы. Потом стала шить для ребенка героев книг, о которых вместе читали. Так хобби переросло в занятие, которое со временем стало основной работой.

Екатерина Колина, мастер по изготовлению кукол:

В этом проекте я решила поучаствовать, потому что мне самой интересно. Я читающая мама для ребенка. Я решила сделать героев именно к этой книге. Потому что эта книга интересная, практическая, в которой рассказывается детям, что нежелательно делать.

Авторов выставки организаторы искали через Интернет. Предоставили список новейших книг белорусских писателей.

И немало людей – от профессионального дизайнера до библиотекаря – отозвалось на приглашение, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виктория Хомич, организатор выставки:

Еще несколько героев, очень любимых нами. Это Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Наши белорусские писатели, которые живут и пишут в Минске. И Ольга Харитончик, мастер, сделала такие интересные работы из этой книжечки.

Чтобы понять работу, для начала нужно прочесть книгу – говорят организаторы. Но каждому посетителю, если что-то будет не понятно, с удовольствием расскажут историю каждого экспоната.

Авторы надеются, что на такой выставке минчане познакомятся с новыми изданиями белорусских авторов и, возможно, уже завтра прочитают современную отечественную книгу.