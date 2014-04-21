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Молодежный фестиваль-выставка «Пасхальный кулич» в четвертый раз стартовал в Минске

21 апреля 2014 17:48
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Новости Беларуси. Светлому празднику посвящается. Молодежный фестиваль-выставка «Пасхальный кулич» уже в четвертый раз стартовал в Минске. Мастера со всех регионов страны представили лучшие тематические композиции, фото и рисунки.

На площадке у Дома Москвы по традиции расцвело «пасхальное дерево», усыпанное разноцветными писанками.

Полюбоваться уникальной коллекцией можно до 23 апреля. Кульминацией фестиваля станет конкурс на лучший кулич и, конечно же, обязательная дегустация сдобных яств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанка:
Я на таком мероприятии в первый раз. Все очень интересно. Выставка, даже несмотря на то, что дети младших классов выполняли, очень все впечатлило.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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