Гендиректор ЮНЕСКО: Культурное разнообразие для человечества важно как биоразнообразие для природы

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Евгений Горин:

Ирина Георгиевна, вы же, на сколько я понимаю, не первый раз в Беларуси. Что можете сказать о нашей стране?

Ирина Бокова:

Вы знаете, я первый раз была очень давно. Была молодым дипломатом. Была здесь конференция. Меня вчера ваша коллега спросила, что у меня осталось в памяти. Это было, наверное, 30 лет тому назад. Первое, что мне пришло в голову, это Хатынь. Я все еще помню. Впечатление осталось от этой трагедии, от всего того, что произошло во время Второй мировой войны. То, что Беларусь была действительно, может быть, государством, которое понесло самые большие жертвы, разрушения.

И следующая идея, которая ко мне пришла, – как раз поэтому ЮНЕСКО и было создано. Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО – организации, которые имеют своей первой целью стройку мира, стройку мостов.

В настоящее время мы говорим, это тоже важно, – развитие государств. Потому что нет мира без развития. Понимание друг друга, толерантность, взаимодействие культур. Права человека, достоинство человеческое. По-моему, все это очень глубоко связано и было в те годы, почти 70 лет назад (в следующем году мы будем праздновать 70-летие со дня создания ЮНЕСКО), но это тоже очень важно и сегодня.

Евгений Горин:

Вы в одном из своих интервью заметили, что культура сегодня – это часть экономики. Вот в этом смысле нет ли угрозы, излишней коммерцианализированности именно культурной сферы?

Ирина Бокова:

Сегодня, когда мы говорим об устойчивом развитии. Устойчивое развитие опирается на трех основных, так казать, фундаментах. С одной стороны, это экономика, это социальный компонент и это, конечно, окружающая среда. И мне кажется, что во всех трех культура имеет свое значение. Но когда то же мы говорим об экономике, мы должны тоже давать себе отчет, что, как мы говорим, культурные индустрии сегодня создают рабочие места. Они, конечно, имеют и другой эффект. Без культуры, мне кажется, нет фундамента, цемента общества. Надо уважать идентичность культур различных, надо уважать культурное многообразие, надо познавать и знать также наследие.

Но в то же самое время наследие создает и устойчивый туризм, как мы говорим, интерес. А это создает рабочие места. Креативность, дизайн, фильмовая индустрия – все это создает действительно очень большое. Но это также имеет значение и с точки зрения ценностей. Какие ценности, какие послания к обществу они будут создавать.

Так что когда мы говорим о культуре, культура иногда понимается только как «тратить деньги». «Почему тратят деньги на культуру, – очень часто меня спрашивают – когда у нас кризис?» А я говорю: «Культура тоже создает рабочие места и культура привносит самое важное в общество». Это социальный, я бы сказала, цемент общества.

Евгений Горин:

А вот вы упомянули национальную идентичность. Сегодня национальная идентичность вступает ли в определенной степени в конфликт с процессами глобализации, в том числе и культурной глобализации? В принципе, глобализация может угрожать национальной культуре?

Ирина Бокова:

Очень интересные вопросы. Кстати, как раз по этим вопросам мы очень много дискутируем. И вы правы, что, с одной точки зрения, конечно, как будто есть такая тенденция униформизации, как мы говорим. Глобализация сближает, она нас ставит, я бы сказала, в ежедневном контакте друг с другом. Есть такая опасность. Я полностью разделяю это мнение. Но, с другой стороны, нам очень важно, и то, что ЮНЕСКО делает, – это как раз противостояние этой тенденции униформизации. Нам не нужна только одна культура, только одно видение, нам не нужен только один язык или одно понимание мира. Нам нужно поддержать это культурное разнообразие. Даже мы в ЮНЕСКО говорим, что для человека культурное разнообразие, для человечества, – это важно как биоразнообразие для природы.

Есть какой-то парадокс сегодня. С одной стороны, есть глобализация, у которой тоже есть очень много позитивного, позитивного потенциала, который создает возможность миллионам людей выйти из бедности. Или креативность, инновации. Больше общения между людьми. Но, с другой стороны, те, кто как-то в стороне от глобализации, этот нажим, который глобализация оказывает на людей, приводит, наверное, к какому-то страху от глобализации. Потому что люди боятся, что они будут терять свою национальную идентичность. И это порождает иногда конфликты, нетерпимость, как будто отвержение другого. Это очень опасно.

Поэтому мы и говорим, что сегодня в мире нам надо иметь культурную грамотность. Чтобы иметь такую культурную грамотность, надо познавать свою собственную историю, надо уважать свою собственную историю и наследие, свою собственную культуру. Потому что я убеждена, что когда человек уважает свою собственную культуру и наследие знает, то он более толерантен также и к другим.

Евгений Горин:

Кстати, вы говорили о страхах общества. Во многих странах сейчас происходит рост национализма. Но, с другой стороны, наверное, нужно на это обратить внимание и с точки зрения каких-то неофашистских, неонацистских идеологий. То есть как отделить одно от другого?

Ирина Бокова:

Это действительно существует, к сожалению, такие тенденции. Когда мы говорим «уважать собственное достоинство», «собственную идентичность», мы ни в коем случае не поощряем вот такой экстремизм, национализм, потому что для меня национализм, вот этот экстремизм – это отречение права другим тоже уважать свою историю, свою культуру. Мы должны находить очень тонкий баланс между уважением собственной культуры и уважением другой культуры.

То, что, к сожалению, мы наблюдаем также в Европе, в других местах мира, нас очень сильно тревожит. Мы категорически отвергаем и хотим противостоять таким тенденциям. Причем я бы хотела сказать, что эти тенденции могут найти самые разные выражения. Я вам даю пример не европейский, хотя в Европе тоже, к сожалению, возрождается антисемитизм.

И мы очень много работаем в ЮНЕСКО. Мы единственное агентство, которое работает через образование для холокоста, образование для того, что случилось во время Второй мировой войны, антисемитизм. Вот это отречение даже противостоять тем тенденциям, которые говорят, что такого не было, это кто-то придумал, такого не существовало. Но в то же самое время мы видим, что такой экстремизм может проявиться, например, в Мали, когда экстремисты начали разрушать мечети и мавзолеи исламской культуры, которые существовали тысячелетия. Потому что они как раз не подходили одной конкретной, так сказать, форме выражения. Это тоже отвержение права другим иметь какое-то видение на мир. И нам кажется, что ответ ЮНЕСКО, с одной стороны, – это сохранение наследия, культуры, сохранение культурного многообразия. Но в то же самое время создавать через воспитание молодежи культурную грамотность, которой, к сожалению, иногда мы видим, не хватает.