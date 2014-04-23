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Выставка «100 лет белорусского авангарда» открылась в Минске

23 апреля 2014 07:32
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Новости Беларуси. Вторая часть выставки современного искусства, приуроченная к  чемпионату мира по хоккею, открылась в Музее современного изобразительного искусства.

Проект «100 лет белорусского авангарда» отражает все авангардные объединения ХХ века.

Выставка включает произведения как из государственных, так и из частных коллекций.

До 10 июня в Музее будут проводиться экскурсии с искусствоведом. Кроме того, проект сопровождается лекциями, мастер-классами, показами кино и концертами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Сазонова, художник:
Почти каждая работа автора как-то характеризует, наверное, его как личность, как персону. Почти в каждой работе автор опирается на свою собственную биографию. Очень важный шаг в собственную историю, в историю белорусского искусства.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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