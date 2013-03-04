В Национальном историческом музее представили уникальную двухстороннюю выносную икону 18 века

Новости Беларуси. Уникальную двухстороннюю выносную икону 18 века впервые представили в Национальном историческом музее. В фонде она с начала 70 годов прошлого столетия, но из-за плохого состояния никогда не экспонировалась.

После реставрации памятник истории и культуры получил вторую жизнь. На иконе с одной стороны изображение Христа, с другой – Богоматери. Такая выносная икона использовалась во время процессий, а также выполняла роль бокового алтаря в храме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Фликоп, научный сотрудник ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»:

Даволі рэдкі прадмет у музеях Беларусі прадстаўлены, скажам так, даволі сціпла. Ён ёсць у некаторых музейных зборах, але вось у нашым музее гэта толькі адзін такі прадмет, і тым ён для нас вельмі каштоўны. Ну і таксама іх захавалася няшмат па Беларусі ўвогуле. Кожны з іх прадстаўляе такую цікавасць, значнасць і каштоўнасць.

Олег Рыжков, директор ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»:

В настоящее время мы представляем эту икону. В апреле будет большая презентация белорусских икон, выставки. Мы хотели бы экспонировать их за пределами страны, таким образом показывая культуру нашей страны.