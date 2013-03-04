В Гродно открылась народная ярмарка ремесленников «Казюки»

Новости Беларуси. Гродно сегодня стал центром народных ремесел. Здесь открылась традиционная ярмарка «Казюки», которая ежегодно собирает сотни мастеров со всей Беларуси, а также Литвы и Польши. Сюда они привозят свои уникальные изделия из кожи, бисера, металла, дерева, и других материалов, выполненные в самых разных техниках.

Для начинающих ремесленников опытные народные умельцы прямо на выставке проводят мастер-классы. Ярмарка «Казюки» ежегодно проходит в память о святом Казимире - покровителе «мастеровых людей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Жолонткевич, участник народной ярмарки ремесленников «Казюки-2013» (Польша):

У нас в Польше тоже проводятся такие фестивали в некоторых городах, и мы всегда их посещаем. А у вас в Беларуси впервые. Очень нравится атмосфера, хорошо принимают. В отличие от нас. В Гродно еще и большой концерт на празднике, а это создает хорошее настроение. Нам очень нравится.

Нина Мороз, участник народной ярмарки ремесленников «Казюки-2013»:

Мы приехали со Слонимского района, привезли с собою много изделий из лозы, резьбу по дереву, роспись, аппликации с соломкой. Приехали на праздник Казюки, настроение у нас очень хорошее, видите, и погода тоже способствует.