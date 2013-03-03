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«Народный мастер Республики Беларусь» Лариса Лямцева показала технологию плетения поясов

03 марта 2013 15:31
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Новости Беларуси. В Могилевской области воссоздали традицию плетения поясов. Вторую жизнь старинный обряд получил благодаря жительнице райцентра Круглое. За вклад в возрождение национальной культуры Лариса Лямцева удостоена звания «Народный мастер Республики Беларусь». Методику плетения круглянская умелица освоила в совершенстве и теперь обучает местных школьников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В старину пояса использовались буквально во всех сферах жизни белорусов. Кроме того, что их носили и стар, и млад, пояса участвовали в национальных обрядах. Вот, к примеру, на свадьбе невеста одаривала ими всех родственников своего суженого. А на зажинках жнеи обвязывали поясом первый сноп.

Девчонки пока еще часто ошибаются. Но старинному мастерству  местных школьниц Лариса Лямцева обучает терпеливо. Ведь это ювелирное занятие она и сама освоила не сразу. Но сейчас Лариса Михайловна – один из лучших мастеров не только в районе, но и в республике.

Лариса Лямцева, народный мастер Республики Беларусь:
Пояса с орнаментами - что-то символизируют. Есть символ солнца, символ земли, как и в вышивке, что-то отображалось в поясах. Это должно быть. Это нужно, чтобы дети знали и помнили. Это же наша история.

Ученицы Ларисы Лямцевой признаются, совсем недавно свободное время тратили на компьютерные игры и социальные сети. Теперь же местные школьницы буквально выстраиваются в очередь на мастер-класс к народной умелице. Даже 7-летняя Алина освоила азы поясоплетения.

Алина:
Наши бабушки носили пояса. Раньше пояса не продавались, плели сами.

Настя:
Это очень красиво. Я бы даже такой носила. Можно было бы в джинсы заправить – красиво.

Лариса Михайловна буквально по крупицам собирает информацию о традициях предков. Она много читает о старинных обрядах и общается с сельскими старожилами.  А недавно, воссоздала 5 традиционных костюмов своего региона. Ее коллекция кукол в национальной одежде 15-ти бывших Союзных республик получила главный диплом на выставке в Минске.

Лариса Лямцева:
Тесьмы с орнаментом определенных национальностей не купить, но я старалась придерживаться традиций, искала в Интернете что-то похожее, создавала.

Народный мастер гордится, что местная детвора так живо интересуется национальной культурой. Лариса Лямцева уверена, традиции предков поколение «next» обязательно сохранит.

# Культура # Слуцкие пояса

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