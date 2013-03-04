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Технология выпечки хлеба Степаниды Лупач из Витебской области вошла в список нематериального историко-культурного наследия Беларуси

04 марта 2013 06:20
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Новости Беларуси. Степанида Лупач выпекает хлеб по рецепту, которому более 200 лет. Технология приготовления, которую бережно передают из поколения в поколение, пополнила список нематериального историко-культурного наследия Беларуси.

Испечь такой житний каравай дело не одного дня. Все делается вручную, без добавок, на ржаной закваске. Выпекается в раскаленной добела печке.

Свое мастерство Степанида Александровна понемногу передает внуку. У самой умелицы хлеб ни разу не выходил комом. А свежими, в отличие от магазинных, ее домашние буханки остаются до 20 дней, не черствеют и не покрываются плесенью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Степанида Лупач:
Это надо с любовью, это надо желание, это надо хорошо вымесить хлебок, чтобы он был хорошим, вкусным. У меня каждый раз хлеб, никогда чтобы не удался.

# Культура # Еда

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