Поясам всегда приписывали мистическую функцию. В Национальном художественном музее открылась уникальная выставка кунтушовых поясов.

Золототканый шелк, бесценный по работе. Уникальный вид ручного ткачества. Эти великолепные артефакты принадлежат частному минскому коллекционеру. Этот человек предпочел остаться неизвестным, но это невероятной красоты богатство открыто взору широкой публики.

Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Выставка уникальна во-первых, тем, что коллекция частная. Мы не так часто выставляем произведения минских коллекционеров. Во-вторых, это 8 абсолютно целых (в прекрасном состоянии) кунтушовых поясов.

Выставка – уникальное событие, ведь во всех музеях Беларуси сохранилось лишь 11 целых поясов. Кроме того, представлены 2 мужских костюма концом 19 века, сохранившиеся чудом.

Пояс сопровождал человека всю жизнь, приписывая ему нормы поведения. Кстати, выражение «распоясаться» говорит именно об утрате приличия. Без пояса находиться на людях считалось непристойным. Истории известны факты, когда за самое серьезное оскорбление – снятие с человека пояса – развязывало целые войны.

Как символ, пояс значил нечто большее, чем атрибут одежды. Наши предки верили, что этот предмет приносил удачу.